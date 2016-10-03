Oyunda degildiler!

F.BAHÇE Teknik Direktörü Dick Advocaat, Osmanlı maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, "Eğer burada kazanmak istiyorsanız en iyi seviyenizde olmanız gerekiyor. Biz ilk yarıda bunu yapamadık. Birçokoyuncumuz oyunda değildi,bu kadar basit" dedi.
RVP'YE MESAJ!
Advocaat milli takım arasına gireceklerini hatırlatarak, "Şu an da önümüzde antrenman yapabileceğimiz 14 gün var. Umarım, Van Persie de takımımızakatkı sağlar" ifadelerini kullandı.
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