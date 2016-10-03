Neuer değil Muslera

Maçın en ilginç anlarından birisi 36. dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan top nedeniyle kalesinden çıkan Muslera orta alanda Eto'o'ya müthiş bir çalım attı. ayakta alkı şlandı Tribünlerin uzun süre alkışını alan Uruguaylı kaleci bu hareketiyle akıllara Manuel Neuer'i getirdi.