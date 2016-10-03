  1. Haklı galibiyet
  2. Aslan gibi döndü

Neuer değil

Uruguaylı kaleci 36. dakikada orta alanda Samuel Eto’o’ya çalım attı!

Neuer değil Muslera
Maçın en ilginç anlarından birisi 36. dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan top nedeniyle kalesinden çıkan Muslera orta alanda Eto'o'ya müthiş bir çalım attı. ayakta alkı şlandı Tribünlerin uzun süre alkışını alan Uruguaylı kaleci bu hareketiyle akıllara Manuel Neuer'i getirdi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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