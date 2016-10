Mehter takımı gibi 2 ileri bir geri

Fener Başkent'te takıldı... Son haftalarda çıkışa geçen ve üst üste 3 resmi maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler, zorlu Osmanlıspor deplasmanında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kanarya böylece 6 hafta sonunda lider Başakşehir'in 8, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ise 6 puan gerisinde kaldı... 4. dakikada Regattin'in sağdan kullandığı köşe atışında altıpas içindeki Numan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. 8. dakikada Musa Çağıran'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Regattin, kaleci Volkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndiaye skoru 1-0 yaptı. 39. dakikada Josef'in yay üzerinden plase vuruşu üstten auta gitti.



OSMANLISPOR'UN 3 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

46. dakikada Diabate'nin kafa vuruşu direğe de çarparak dışarı gitti. 55. dakikada Volkan Şen'in ortası defanstan sekti. Van Persie yakın mesafede iyi yüksekip skoru eşitledi: 1-1. 58. dakikada Osman gole çok yaklaştı. Musa Çağıran'ın uzaklardan frikiği kaleci Volkan'ı geçip direkten döndü. 80. dakikada Emenike ceza sahasına hızlı şekilde hareketlendi. Şutunu Karcemarskas kurtardı. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 1-1 sona erdi.



FENER MAÇI ÇEVİREMİYOR!

Osmanlıspor deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe kötü hastalığından kurtulamıyor!.. Dün maçın ilk yarısında yediği penaltı golüyle yenik duruma düşen, ikinci yarıda beraberliği kurtarabilen Sarı-Lacivertliler, geriye düştüğü son 16 resmi maçı da kazanamadı. Fenerbahçe bu sezon Monaco, Başakşehir, Kayserispor, Bursaspor ve Zorya maçlarında yenik duruma düşmüştü. Kanarya bu karşılaşmalarda 3 yenilgi alırken, 2 kez beraberlik yaşadı. Fenerbahçe dün de Osmanlıspor karşısında kazanmayı başaramadı.



OZAN TUFAN BİTKİN DÜŞTÜ

Hafta içi Avrupa Ligi'nde oynanan Feyenoord maçında mükemmel bir performans sergileyen Ozan Tufan dün Osmanlı maçına da 11'de başladı. Fakat üç gün önce çok yüksek tempoda bir 90 dakika çıkaran genç yıldız, Osmanlı önünde etkili olamadı. Bu nedenle devre arası yerini Van Persie'ye bıraktı.