Kartal kendini aştı

Beşiktaş Ç.Rizespor'u deplasmanda Adriano'nun golüyle yenerek çok önemli bir galibiyet elde etti. Kartal bu sezon futbol olarak eleştirilse de istatistiklerde geçen sezondan daha iyi durumda. Kartal geçen sezon ilk 6 hafta sonunda 13 puan toplarken bu sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Siyah-Beyazlı takım geçtiğimiz sezon ligin 2. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken bu sezon ilk 6 maç sonunda hiç yenilmedi. Kartal 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş geçtiğimiz sezon ilk 6 maç sonunda kalesinde 7 gol görürken bu sezon kalesinde 6 gol görerek yine geçen sezondan daha iyi bir görüntü çizdi.
GOL SAYISINDA UFAK BİR DÜŞÜŞ VAR Kartal geçen sezon ilk 6 maç sonunda sadece forvet hattında daha başarılıydı. Siyah-Beyazlılar o dönemde 6 maçta 16 gol atarken bu kez 14 golde kaldı. Beşiktaş'ta geçen sezon Sosa, Gomez ve Gökhan Töre gibi yıldızlar yer alırken bu sezon 3 oyuncu ayrıldı. Buna rağmen Kartal daha iyi bir grafik çizdi.
FABRİ'NİN YERİ İYİCE SAĞLAMLAŞTI Beşiktaş'ta kaleci Fabri'nin gösterdiği başarılı performans büyük beğeni kazandı. Son maçlarda Şenol Güneş'in bankosu olan İspanyol eldiven Çaykur Rizespor karşısında da güven verirken özellikle savunma oyuncularıyla uyumlu bir görüntü verdi.
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