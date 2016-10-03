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Hedef ilk 20 olmalı!

Rio 2016 Paralimpik Olimpiyatları’nda madalya kazanan sporcuları kabul eden , “Hedefimiz 10 ile 20 arasında olmalı. 34. sıra da iyi ama hedef daha yüksek olmalı” dedi.

Hedef ilk 20 olmalı!
Başbakan Binali Yıldırım, Rio 2016 Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabulde konuşan , olimpiyatlarda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Sporculara bundan sonraki hedeflerinin ilk 20'ye girmek olması gerektiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

DEVLET SİZİNLE BERABER
"10 ile 20 arasında olmamız lazım. Bundan daha iyisini yaparsak tadından yenmez ama 20'nin gerisinde kalmamamız gerekir. 34. sıra iyi bir sıra ama daha yukarılara çıkmak mümkün. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Önce isteyeceksiniz. Sonra azmedeceksiniz. Sonra da başaracaksınız. Devletimiz ve hükümetimiz sizinle beraber. Her türlü desteği milletimiz dualarıyla, hükümetimiz icraatlarıyla sizler için yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum" Yıldırım ayrıca Bakan Kılıç'a talimat vererek paralimpik sporcular için altyapı imkanlarının daha da iyileştirilmesini istedi.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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