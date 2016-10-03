Hedef ilk 20 olmalı!

Başbakan Binali Yıldırım, Rio 2016 Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Başbakanlık Resmi Konut'ta kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabulde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, olimpiyatlarda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Sporculara bundan sonraki hedeflerinin ilk 20'ye girmek olması gerektiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:
DEVLET SİZİNLE BERABER "10 ile 20 arasında olmamız lazım. Bundandaha iyisini yaparsak tadından yenmezama 20'nin gerisinde kalmamamızgerekir. 34. sıra iyi bir sıra ama daha yukarılaraçıkmak mümkün. Azmin elindenhiçbir şey kurtulmaz. Önce isteyeceksiniz.Sonra azmedeceksiniz. Sonra da başaracaksınız.Devletimiz ve hükümetimizsizinle beraber. Her türlü desteği milletimizdualarıyla, hükümetimiz icraatlarıylasizler için yaptığı çalışmalarla ortayakoyuyor. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum"Yıldırım ayrıca Bakan Kılıç'a talimatvererek paralimpik sporcular için altyapıimkanlarının daha da iyileştirilmesini istedi.
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