Fener'den penaltı isyanı!

Osmanlıspor'un 8. dakikada kazandığı penaltı çok konuşuldu. Ev sahibi ekipte Adrien Regattin, Volkan Demirel'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bu pozisyon için düdük çalan Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. N'diaye penaltıyı gole çevirdi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Volkan Demirel itirazda haksız, pozisyon penaltı. Volkan gibi bir kaleci böyle çıkmaz. Oyuncu kendini soktu ve aldı" dedi. Eski hakemler ise pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşti. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da bu penaltıya adeta isyan etti.
ÇULCU: REGATTIN YEDİRDİ HAKEME ESKİ hakemlerden DenizÇoban, Muhittin Boşat veMustafa Çulcu pozisyonunpenaltı olmadını söyledi. DenizÇoban, "3 penaltı pozisyonuvar. Üçü de penaltı değil (Verilendahil)" derken, MustafaÇulcu "Pozisyon penaltı değil.Regattine, Volkan'ın gelişinigördü ve yedirdi hakeme" dedi.Muhittin Çulcu da pozisyonunpenaltı olmadığını belirtti.
VOLKAN'DAN İKİNCİ ASİST F.Bahçe'nin başarılı kanat oyuncularından VolkanŞen, Robin Van Persie'nin kafa ile attığı golde asisti yapan isimdi. Tecrübeli oyuncu özellikle ikinci yarıda çok istekliydi. Volkan, Osmanlı maçınnın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı iyi mücadele ettik. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm" dedi.
BAŞKENT'TE YALNIZ KALMADI Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaFenerbahçeli futbolsever, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Osmanlıspor taraftarları ise kale arkalarındaki boşluklar dışında tribünleri doldurdu.
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