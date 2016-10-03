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Fener'den penaltı isyanı!

, Osmanlı’nın Regattin’in düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı haklı buldu. Eski hakemler ise Osmanlı lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu belirtti...

Fenerden penaltı isyanı!
Osmanlıspor'un 8. dakikada kazandığı penaltı çok konuşuldu. Ev sahibi ekipte Adrien Regattin, Volkan Demirel'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bu pozisyon için düdük çalan Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. N'diaye penaltıyı gole çevirdi. Ünlü yorumcu , "Volkan Demirel itirazda haksız, pozisyon penaltı. Volkan gibi bir kaleci böyle çıkmaz. Oyuncu kendini soktu ve aldı" dedi. Eski hakemler ise pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşti. Sosyal medyadaki taraftarları da bu penaltıya adeta isyan etti.

​ÇULCU: REGATTIN YEDİRDİ HAKEME
ESKİ hakemlerden Deniz Çoban, Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu pozisyonun penaltı olmadını söyledi. Deniz Çoban, "3 penaltı pozisyonu var. Üçü de penaltı değil (Verilen dahil)" derken, Mustafa Çulcu "Pozisyon penaltı değil. Regattine, Volkan'ın gelişini gördü ve yedirdi hakeme" dedi. Muhittin Çulcu da pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

VOLKAN'DAN İKİNCİ ASİST
F.Bahçe'nin başarılı kanat oyuncularından Volkan Şen, Robin Van Persie'nin kafa ile attığı golde asisti yapan isimdi. Tecrübeli oyuncu özellikle ikinci yarıda çok istekliydi. Volkan, Osmanlı maçınnın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı iyi mücadele ettik. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm" dedi.

BAŞKENT'TE YALNIZ KALMADI
Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Fenerbahçeli futbolsever, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Osmanlıspor taraftarları ise kale arkalarındaki boşluklar dışında tribünleri doldurdu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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