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Eşkişehirspor evinde Bolu Beyi’ne takıldı

Seyircisiz maçta Boluspor Peopon ile öne geçt i 83’te Kamil Ahmet Es-Es’e 1 puan getiren golü

Eşkişehirspor evinde Bolu Beyi’ne takıldı
TFF 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor, kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. lu taraftarlar seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı izleyemedi. 42'nci dakikada gelişen Boluspor atağında Emre Kılınç sert vurdu kaleci Boffin gole izin vermedi. 48'inci dakikada gelişen Boluspor atağından sol çaprazdan ceza alına giren Peopon kaleci Boffin'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 83'üncü dakikada Eskişehirsporlu Kamil Ahmet sol çaprazdan ceza alına girer girmez sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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