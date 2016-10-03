Eşkişehirspor evinde Bolu Beyi’ne takıldı

TFF 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor, kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Eskişehirsporlu taraftarlar seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı izleyemedi. 42'nci dakikada gelişen Boluspor atağında Emre Kılınç sert vurdu kaleci Boffin gole izin vermedi. 48'inci dakikada gelişen Boluspor atağından sol çaprazdan ceza alına giren Peopon kaleci Boffin'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 83'üncü dakikada Eskişehirsporlu KamilAhmet sol çaprazdan ceza alına girer girmez sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.
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