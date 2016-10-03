Deplasman acı vatan!

Trabzanspor deplasman fobisini bir türlü yenemiyor. Önceki gün Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, dış sahada 6 maçtır gülmeyi unuttu. Trabzonspor, çıkış maçlarından biri olarak gördüğü Kardemir Karabükspor deplasmanında bir kez daha taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
SEVİNÇ YARIM KALDI Trabzon, bu sezon ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Konya galibiyetinin sevinci ise cok kısa sürdü.
BU TAKIM ÖLMÜŞ AĞLAYANI YOK! Yerel basın 4-0'lık Karabük mağlubiyetine geniş ver verdi.
RUHUNA EL FATİHA...
Taka Gazetesi, "Bu takım ölmüşağlayanı yok!", Günebakış Gazetesi,"Rezalet", Ekspres Gazetesi ise, "Gülegüle Yalan", Karadeniz gazetesi ise "RuhunaEl Fatiha" başlıklarını kullandı.
ONUR KIVRAK: NEDENİNİ ANLAMIYORUZ TrabzonsporkaptanıOnur Recep Kıvrak'ınperformansı geçen yıllarıarattı. Ligde geridekalan 6 haftada 540 dakikasahada kalan OnurRecep Kıvrak kalesinegelen 24 şutun 10'undagole engel olamadı. Kalesineisabet eden şutlarınyüzde 41.6'sı gollesonuçlandı. Onur, maçsonrası, "Büyük bir şokyaşıyoruz. Neden böyleoluyor anlamıyoruz.Tüm camiamızdan özürdiliyoruz" dedi.
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