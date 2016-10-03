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Deplasman acı vatan!

Konya galibiyetiyle havaya giren , yine deplasman fobisine takıldı. Dış sahada başarılı olamayan Bordo-Mavililer farklı yenilgiyle moral olarak çöktü

Deplasman acı vatan!
Trabzanspor deplasman fobisini bir türlü yenemiyor. Önceki gün Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, dış sahada 6 maçtır gülmeyi unuttu. , çıkış maçlarından biri olarak gördüğü Kardemir Karabükspor deplasmanında bir kez daha taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

SEVİNÇ YARIM KALDI
Trabzon, bu sezon ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Konya galibiyetinin sevinci ise cok kısa sürdü.

BU TAKIM ÖLMÜŞ AĞLAYANI YOK!
Yerel basın 4-0'lık Karabük mağlubiyetine geniş ver verdi.

RUHUNA EL FATİHA...
Taka Gazetesi, "Bu takım ölmüş ağlayanı yok!", Günebakış Gazetesi, "Rezalet", Ekspres Gazetesi ise, "Güle güle Yalan", Karadeniz gazetesi ise "Ruhuna El Fatiha" başlıklarını kullandı.

ONUR KIVRAK: NEDENİNİ ANLAMIYORUZ
Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın performansı geçen yılları arattı. Ligde geride kalan 6 haftada 540 dakika sahada kalan Onur Recep Kıvrak kalesine gelen 24 şutun 10'unda gole engel olamadı. Kalesine isabet eden şutların yüzde 41.6'sı golle sonuçlandı. Onur, maç sonrası, "Büyük bir şok yaşıyoruz. Neden böyle oluyor anlamıyoruz. Tüm camiamızdan özür diliyoruz" dedi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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