  1. Şampiyon korkuttu
  2. İkinci yarı motivasyonu

Buz gibi zafer

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza attı. Sosyal sorumluluk fikriyle kurulan takım, Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanan ilk Türk ekibi oldu...

Buz gibi zafer
Türkiye'yi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası'nda temsil eden Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Türkiye buz hokeyi tarihinde bir zafere imza attı. 'nın ilk maçında ev sahibi Irbis Skate ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyesi, Bulgar takımını kendi evinde 5-1 mağlup etmeyi başardı.

6 YIL ÖNCE KURULDU
İkinci maçta Sırp takımı Partizan Belgrade'yi 8-3 mağlup eden Zeytinburnu Belediyesi, rakiplerine açık ara fark atarak, toplam 6 puanla Avrupa Buz Hokeyi Grup Şampiyonu olmayı garantiledi. 6 yıl önce 'Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Biletiniz Bizden' sloganıyla hikayesi başlayan Zeytinburnu Belediyesi SK Buz Hokeyi Takımı, geri dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlara buz pistinde kayma fırsatının tanındığı sosyal sorumluk projesinde hayat buldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, "Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım" fikriyle temelleri atılan takım, son 2 yıldır üst üste Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonu olmayı başardı.

HEDEF BÜYÜTTÜLER
Şampiyonluğu tüm Türkiye'ye armağan eden Kulüp Başkanı Halit Albayrak, "Geçen yıl ikinci olmuştuk. Bu sene eksiklerimizi tamamlayıp rakiplerimizin karşısına öyle çıktık. Bayrağımızı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dalgalandırmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

İNANDILAR KUPAYI ALDILAR
Bulgaristan'daki Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası'nda oyuncularımız rakiplerine göz açtırmadı. Kupayı buzların üstünde kaldırıp, zaferini kutladı. 'Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım' fikriyle oluşturulan takım, Türkiye'nin gururu oldu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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