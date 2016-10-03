Buz gibi zafer

Türkiye'yi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası'nda temsil eden Zeytinburnu BelediyesiBuz Hokeyi Takımı, Türkiye buz hokeyi tarihinde bir zafere imza attı. Avrupa Buz Hokeyi Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk maçında ev sahibi Irbis Skate ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyesi, Bulgar takımını kendi evinde5-1 mağlup etmeyi başardı.
6 YIL ÖNCE KURULDU
İkinci maçta Sırp takımıPartizan Belgrade'yi 8-3mağlup eden ZeytinburnuBelediyesi, rakiplerine açık arafark atarak, toplam 6 puanlaAvrupa Buz Hokeyi GrupŞampiyonu olmayı garantiledi.6 yıl önce 'Doğaya DestekSizden Buz Pateni BiletinizBizden' sloganıyla hikayesibaşlayan Zeytinburnu BelediyesiSK Buz Hokeyi Takımı, geridönüştürülebilir atıklarıgetiren vatandaşlara buzpistinde kayma fırsatınıntanındığı sosyal sorumlukprojesinde hayat buldu.Zeytinburnu Belediye BaşkanıMurat Aydın'ın, "Sorunluçocuklar için buz hokeyi takımıkuralım" fikriyle temelleri atılantakım, son 2 yıldır üst üste TürkiyeBuz Hokeyi Süper Lig Şampiyonuolmayı başardı.
HEDEF BÜYÜTTÜLER
Şampiyonluğu tüm Türkiye'ye armağan eden Kulüp BaşkanıHalit Albayrak, "Geçen yıl ikinci olmuştuk. Bu sene eksiklerimizi tamamlayıp rakiplerimizin karşısına öyle çıktık. Bayrağımızı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dalgalandırmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.
İNANDILARKUPAYIALDILAR
Bulgaristan'daki Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonası'nda oyuncularımız rakiplerine göz açtırmadı. Kupayı buzların üstünde kaldırıp, zaferini kutladı. 'Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım' fikriyle oluşturulan takım, Türkiye'nin gururu oldu.
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