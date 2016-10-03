Aslan gibi döndü

17. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle geriye düşen Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda şoku atlatamadı, beklenen futbolunu oynayamadı... Fakat 2. devre Poldi'nin girişiyle işler bir anda değişti. Önce Selçuk frikikten ağları sarstı.... Sonra Alman yıldız iki golle 3 puanı getirdi.
Cimbom 3 puanı kopardı aldı... TT Arena'daki 100. maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı... 4. dakikada Bruma, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşu az farkla yandan auta gitti. 17. dakikada Antalya öne geçti. Savunmadan çıkan Diego arka direğe ortaladı. Uygun durumda bulunan Deniz Kadah, kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 25. dakikada Charles'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı sert şutta, Muslera'dan dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 50. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan ortasında arka direkte yükselen Eren'in kafa vuruşu auta gitti.
SELÇUK ATTI, CİMBOM KENDİNE GELDİ Galatasaray 67. dakikada skora dengeyi getirdi. Selçukİnan'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikik ağlara gitti: 1-1. 78. dakikada Cimbom üstünlüğü ele geçirdi. Soldan son çizgiye inen Bruma'nın içeriye çevirdiği topu kontrol eden Podolski'nin sert şutuyla fileleri havalandırdı: 2-1. 85. dakikada Sinan Gümüş, soluna çektiği topa plase vurdu. Kaleci Fornezzi'den dönen topa ceza yayı içinde bekletmeden vuran Podolski maçın skorunu belirledi: 3-1.
ARENA'DA SON 4 MAÇTA5 GOL VE 3 ASİST!
Beşiktaş ile sezon başında oynanan Süper Kupamaçında sakatlanan Lukas Podolski uzun süredir sahalardanuzaktı... Hafta içi takımla idmanlara başlayanve Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez kadroya girenAlman yıldız Cimbom'a adeta hayat verdi.
8 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ Antalyaspor'un devreyi 1-0 önde bitirmesinin ardından teknik direktör Riekerink tarafından oyuna alınan Poldi attığı iki golle galibiyeti getirdi. Tecrübeli futbolcu böylece Arena'daki müthiş performansını da sürdürdü. Seyircisi önündeki son 4 maçta5 gol atıp 3 asist yapan Podolski tam 8 gole direkt etki etmeyi başardı.
RİSK ALDIK VE KAZANDIK! Maçın ardından konuşan Riekerink, "Biz rakibe nasıloynamak istediğimizi gösterdik.Topun sürekli bizde olduğubir mücadele istedik.İlk yarı gereksiz top kayıplarıyaptık. Oyuna Podolski'yialdım. Bu karar birazriskliydi ama Lukas, Eren'eyakın oynayacağını ve golükoklayabileceğini düşündük.Önemli bir 3 puandı" dedi
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