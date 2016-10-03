Arena’da 100'ü güldü

Galatasaray taraftarıyla coşuyor... Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı takım TT Arena'da oynadığı 100. lig maçında taraftar desteğini arkasına aldı. Zorlu karşılaşma için tribünleri dolduran 40 bin 812 bin seyirci maçın başlamasından itibaren takımlarının 12. adamı olarak tribünde görev yaptı. Galatasaray bu sezon seyirci rekorunu da Antalyaspor maçıyla kırmış oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi Galatasaraylı oyuncular ısınmaya lösemi hastası minik Galatasaray taraftarı Kaan için özel tişörtle çıktı. Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın efsane oyuncularından Ekrem Gökalp'e yönetici Nasuhi Sezgin tarafından plaket verildi.



ÖZYALÇIN: GÜZEL GÜNLER GELECEK

Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı oyuncular 1-0'lık yenilgiden 3-1'lik galibiyete uzanmanın sevincini yaşadı. Kaptan Selçuk yenilgiye düşmelerine rağmen maçı kazanmayı bildiklerini söyleyerek, "Bu galibiyet bize büyük moral verecek" dedi. Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın ise Antalyaspor önünde şanssız ve beceriksiz olduklarını ifade ederek, "Daha güzel günlerin geleceğini umut ediyorum" ifadesini kullandı.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray'ın, şampiyon olmasını istediğini söyledi. Antalyaspor maçını Arena'dan izleyen Burak, "Takım daha tam form tutmadı. Tuttuğu zaman kimse önümüzde duramaz. Gönlümden geçen Galatasaray'ın şampiyon olması. Sonuna kadar iddialı bir şekilde götürüp şampiyon olacağız" dedi.



BRUMA VARSA BU ASLAN BİR BAŞKA

Galatasaray'a geri dönen Bruma bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımın yükselen değeri oldu. Geçmiş yıllara göre bambaşka bir performans gösteren Portekizli futbolcu dünkü karşılaşmada da bir asist yapmayı başardı. Böylece Bruma bu sezon 2 gol, 3 asist yaparak Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan oyuncuların en başında geldi.





