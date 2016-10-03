Arena’da 100'ü güldü

Galatasaray taraftarıyla coşuyor... Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı takım TTArena'da oynadığı 100. lig maçında taraftar desteğini arkasına aldı. Zorlu karşılaşma için tribünleri dolduran 40 bin 812 bin seyirci maçın başlamasından itibaren takımlarının 12. adamı olarak tribünde görev yaptı. Galatasaray bu sezon seyirci rekorunu da Antalyaspor maçıyla kırmış oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi Galatasaraylı oyuncular ısınmaya lösemi hastası minik Galatasaray taraftarı Kaan için özel tişörtle çıktı. Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın efsane oyuncularından Ekrem Gökalp'e yönetici Nasuhi Sezgin tarafından plaket verildi.
ÖZYALÇIN: GÜZEL GÜNLER GELECEK Karşılaşma sonrasında Galatasaraylıoyuncular 1-0'lık yenilgiden3-1'lik galibiyete uzanmanınsevincini yaşadı. Kaptan Selçuk yenilgiyedüşmelerine rağmen maçıkazanmayı bildiklerini söyleyerek,"Bu galibiyet bize büyük moral verecek"dedi. Galatasaray 2.Başkanı Cengiz Özyalçın iseAntalyaspor önünde şanssız vebeceriksiz olduklarını ifade ederek,"Daha güzel günlerin geleceğiniumut ediyorum" ifadesinikullandı.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ Çin Süper Ligekiplerinden BeijingGuoan'da formagiyen milli futbolcuBurak Yılmaz,Galatasaray'ın,şampiyon olmasınıistediğini söyledi.Antalyaspor maçınıArena'dan izleyenBurak, "Takım dahatam form tutmadı.Tuttuğu zaman kimseönümüzde duramaz.Gönlümden geçenGalatasaray'ın şampiyonolması. Sonunakadar iddialı bir şekildegötürüp şampiyonolacağız" dedi.
BRUMA VARSA BU ASLAN BİR BAŞKA
Galatasaray'a geri dönen Bruma bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımın yükselen değeri oldu. Geçmiş yıllara göre bambaşka bir performans gösteren Portekizli futbolcu dünkü karşılaşmada da bir asist yapmayı başardı. Böylece Bruma bu sezon 2 gol, 3 asist yaparak Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan oyuncuların en başında geldi.
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