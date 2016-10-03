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Arena’da 100'ü güldü

Arena’da 1-0 yenik duruma düştüğü maçta taraftarının itici gücüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. 40 bin 812 taraftar takımına büyük destek verdi

Arena’da 100ü güldü
Galatasaray taraftarıyla coşuyor... Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı takım TT Arena'da oynadığı 100. lig maçında taraftar desteğini arkasına aldı. Zorlu karşılaşma için tribünleri dolduran 40 bin 812 bin seyirci maçın başlamasından itibaren takımlarının 12. adamı olarak tribünde görev yaptı. Galatasaray bu sezon seyirci rekorunu da Antalyaspor maçıyla kırmış oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi Galatasaraylı oyuncular ısınmaya lösemi hastası minik Galatasaray taraftarı Kaan için özel tişörtle çıktı. Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın efsane oyuncularından Ekrem Gökalp'e yönetici Nasuhi Sezgin tarafından plaket verildi.

ÖZYALÇIN: GÜZEL GÜNLER GELECEK
Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı oyuncular 1-0'lık yenilgiden 3-1'lik galibiyete uzanmanın sevincini yaşadı. Kaptan Selçuk yenilgiye düşmelerine rağmen maçı kazanmayı bildiklerini söyleyerek, "Bu galibiyet bize büyük moral verecek" dedi. Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın ise Antalyaspor önünde şanssız ve beceriksiz olduklarını ifade ederek, "Daha güzel günlerin geleceğini umut ediyorum" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray'ın, şampiyon olmasını istediğini söyledi. Antalyaspor maçını Arena'dan izleyen Burak, "Takım daha tam form tutmadı. Tuttuğu zaman kimse önümüzde duramaz. Gönlümden geçen Galatasaray'ın şampiyon olması. Sonuna kadar iddialı bir şekilde götürüp şampiyon olacağız" dedi.

BRUMA VARSA BU ASLAN BİR BAŞKA
Galatasaray'a geri dönen Bruma bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımın yükselen değeri oldu. Geçmiş yıllara göre bambaşka bir performans gösteren Portekizli futbolcu dünkü karşılaşmada da bir asist yapmayı başardı. Böylece Bruma bu sezon 2 gol, 3 asist yaparak Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan oyuncuların en başında geldi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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