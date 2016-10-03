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Alanya’dan lider geçti!

Haftaya lider giren , Alanya deplasmanında adeta şov yaptı. Visca, M.Batdal, Epureanu, Cengiz ve Pektemek’in golleriyle fark geldi.

Alanya’dan lider geçti!
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en flaş skoruna Medipol Başakşehir imza attı. Haftaya lider giren Abdullah Avcı'nın ekibi, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 5-0 kazandı.

ARKA ARKAYA GOLLER
30. dakikada Edin Visca defansı çalımlayarak ceza sahası yayına kadar girdi sert vurdu. Vuruşu kaleci Haydar'ın sağından filelerle buluştu: 0-1. 48. dakikada Mehmet Batdal, Emre Belözoğlu'nun pasında göğsünde yumuşattığı topu voleyle ağlara gönderdi: 0-2. 52. dakikada arka direğe gönderdiği topa kafayla vuran Epureanu topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 58. dakikada Cengiz topu ceza sahasına kadar topu sürdü 2 rakibinin arasından sert vurdu: 0-4. 87'de korneri kullanan Cengiz topu arka direğe gönderdi. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-5.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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