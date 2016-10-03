Alanya’dan lider geçti!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en flaş skoruna Medipol Başakşehir imza attı. Haftaya lider giren Abdullah Avcı'nın ekibi, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 5-0 kazandı.



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30. dakikada Edin Visca defansı çalımlayarak ceza sahası yayına kadar girdi sert vurdu. Vuruşu kaleci Haydar'ın sağından filelerle buluştu: 0-1. 48. dakikada Mehmet Batdal, Emre Belözoğlu'nun pasında göğsünde yumuşattığı topu voleyle ağlara gönderdi: 0-2. 52. dakikada arka direğe gönderdiği topa kafayla vuran Epureanu topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 58. dakikada Cengiz topu ceza sahasına kadar topu sürdü 2 rakibinin arasından sert vurdu: 0-4. 87'de korneri kullanan Cengiz topu arka direğe gönderdi. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-5.