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’la yollar ayrılabilir

Aboubakar’la yollar ayrılabilir
Kamerunlu futbolcu 'ın kötü performansı düşündürüyor. Gomez'in yerine alınan Aboubakar'ın bugüne kadar ligde gol atamaması hem Şenol Güneş'in hem de Siyah-Beyazlı yönetimin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

DEVRE ARASI BEKLENECEK
Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın performansının böyle devam etmesi durumunda devre arasında yolların ayrılabileceği gelen bilgiler arasında.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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