Aboubakar’la yollar ayrılabilir

Kamerunlu futbolcu Aboubakar'ın kötü performansı düşündürüyor. Gomez'in yerine alınan Aboubakar'ın bugüne kadar ligde gol atamaması hem Şenol Güneş'in hem de Siyah-Beyazlı yönetimin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
DEVRE ARASI BEKLENECEK Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın performansının böyle devam etmesi durumunda devre arasında yolların ayrılabileceği gelen bilgiler arasında.
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