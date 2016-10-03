140 günlük hasret bitti

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en çok tartışılan ismi olan Robin van Persie ligde iki haftalık aradan sonra Osmanlıspor maçında kadroya girdi. İkinci yarının başında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren Hollandalı forvet 55. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Bu golüyle Fener'i yenilgiden kurtaran Van Persie ligde 140 gün aradan sonra ağları havalandırmayı başardı. Fakat yıldız futbolcu maçın geri kalan kısmında etkili bir performans sergileyemedi.