  1. İkinci yarı motivasyonu
  2. Mehter takımı gibi 2 ileri bir geri

140 günlük hasret bitti

Ligde iki hafta sonra kadroya alınan Hollandalı yıldız, 46’da oyuna girdi... 9 dakika sonra Volkan Şen’in ortasına kafayı vurarak 140 gün sonra golle buluşmayı bildi...

140 günlük hasret bitti
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en çok tartışılan ismi olan Robin van Persie ligde iki haftalık aradan sonra Osmanlıspor maçında kadroya girdi. İkinci yarının başında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren Hollandalı forvet 55. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Bu golüyle Fener'i yenilgiden kurtaran Van Persie ligde 140 gün aradan sonra ağları havalandırmayı başardı. Fakat yıldız futbolcu maçın geri kalan kısmında etkili bir performans sergileyemedi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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