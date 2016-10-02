Timsah’a Antep darbesi

Süper Lig'de haftanın en güzel maçlarından birisi Kamil Ocak Stadı'nda oynandı... Gaziantepspor, haftaya 2. sırada giren Bursaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 31'te Ghilas ile öne geçti. 40'da Batalla skoru eşitledi. 45'te Erdem kırmızı kart görürken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Fakat Ghilas'ın penaltısını kaleci Harun çıkardı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Gaziantepspor, Evans Kangwa'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Kangwa 79'da birkez daha sahne alıp farkı ikiye çıkardı. 90. dakikada Del Valle'nin golü skoru belirledi: 3-2.