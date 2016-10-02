Tekvandoda 2 altın 2 bronz kazandık

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Peru'nun başkenti Lima'da süren 10. Tekvando Poomse Şampiyonası'nın 2. gününde Türkiye 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Türkiye böylelikle ilk 2 gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. 4 gün sürecek olan yarışmaya 55 ülkeden 760 sporcu katılıyor. Türkiye'yi şampiyonada 36 sporcu temsil ediyor.