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Şampiyonlar Külliye’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Oyunları’nda madalya alan sporcuları kabul etti...

Şampiyonlar Külliye’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rio 2016 Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü. Sporcular, kendileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan'a, olimpiyatlarda kazandıkları madalyalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Altın madalya alan bir sporcu, Golbol Kadın Milli Takımı olarak namağlup şampiyon olduklarını söyleyerek, "2012'de eşime bronz madalya almak nasip olmuştu. Ben de burada altın aldık" dedi. Erdoğan, "Sen şimdi eşini aştın" demesi üzerine başka bir sporcunun, "Ezdi" demesi gülüşmelere neden oldu.



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Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcularla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdikleri başarı için tebrik etti.
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