Erdoğan pankartıyla sahaya çıktılar!

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Spor Toto 3.Ligi ekiplerinden Sakaryaspor, kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'la oynadığı maça,"T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.
Açılan pankartta, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözü de yer alırken, pankartın devamında da "T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesi yer aldı.
Sakaryaspor sahaya çıkarken Erdoğan için hazırlanan "şarkı" da çalındı.
- 02 Ekim 2016, Pazar 22:15
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