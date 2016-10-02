  1. Fenerbahçe yara aldı

Erdoğan pankartıyla sahaya çıktılar!

'un oyuncuları, Sultanbeyli Belediyespor'la oynadıkları maçta, sahaya "T.C Başkanı " yazılı pankartla çıktı.

Erdoğan pankartıyla sahaya çıktılar!
Spor Toto 3.Ligi ekiplerinden , kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'la oynadığı maça,"T.C Başkanı " yazılı pankartla çıktı.

Açılan pankartta, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözü de yer alırken, pankartın devamında da "T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesi yer aldı.

Sakaryaspor sahaya çıkarken Erdoğan için hazırlanan "şarkı" da çalındı.
Etiketler: ,
  • 02 Ekim 2016, Pazar 22:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar