Rigobert Song yoğun bakımda

Galatasaray ve Trabzonspor'da bir dönem forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song yoğun bakıma alındı.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de yaşayan eski futbolcu Rigobert Song'un bugün kısmi felç geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yoğun bakıma alındığı belirtilen Song'un sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Kamerunlu eski futbolcunun beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü.
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Rigobert Song'a acil şifa ve cesaret diliyorum" ifadesini kullandı.
Galatasaray ve Trabzonspor'da bir dönem forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song yoğun bakıma alındı.
Etiketler: Rigobert Song , Galatasaray , Trabzonspor , yoğun bakım , felc , Beyin kanaması
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