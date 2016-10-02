  1. Erdoğan pankartıyla sahaya çıktılar!

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Rigobert Song yoğun bakımda

ve 'da bir dönem forma giyen Kamerunlu eski futbolcu a alındı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de yaşayan eski futbolcu Rigobert Song'un bugün kısmi felç geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yoğun bakıma alındığı belirtilen Song'un sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Kamerunlu eski futbolcunun geçirdiği öne sürüldü.

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Rigobert Song'a acil şifa ve cesaret diliyorum" ifadesini kullandı.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 23:00
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