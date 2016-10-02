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Malezya’da avantaj Hamilton’un oldu

Formula 1’de Hamilton sıralama turlarında birinciliğe elde etti

Malezya’da avantaj Hamilton’un oldu
Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton sezonun 16. yarışının sıralama turlarında birinci oldu. Pilotlar klasmanında Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'in 8 puan gerisinde yer alan son 2 yılın şampiyonu Hamilton sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti. Alman pilot Nico Rosberg ise ikinci sırayı aldı. Yarışta Hollandalı pilot Max Verstappen ise üçüncü sıranın sahibi oldu.
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