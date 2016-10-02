Malezya’da avantaj Hamilton’un oldu

Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton sezonun 16. yarışının sıralama turlarında birinci oldu. Pilotlar klasmanında Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'in 8 puan gerisinde yer alan son 2 yılın şampiyonu Hamilton sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti. Alman pilot Nico Rosberg ise ikinci sırayı aldı. Yarışta Hollandalı pilot Max Verstappen ise üçüncü sıranın sahibi oldu.