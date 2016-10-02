Liverpool’a rakip dayanmıyor: 2-1

İngiltere Premier Lig'de son haftaların başarılı takımı Liverpool 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Swansea'yi 2-1 mağlup ederek ligde arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.



MILNER 3 PUANI GETİRDİ

Deplasmanda mücadele eden Liverpool 8. dakikada Leroy Fer'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 2. devrenin 54. dakikasında Firmino skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 84'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Milner Liverpool'un zaferini ilan etti.