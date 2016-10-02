Kartal ezdi geçti!

BEŞİKTAŞ TOPLA OYNAMADA DA ÇOK ÜSTÜNDÜ
Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısında topla yüzde 67 oynarken evsahibi takım yüzde 33'te kaldı. Siyah- Beyazlı takım maçta 24 orta yaparken bunun 9'u isabetliydi. Beşiktaş maçı 1-0 kazanmasına rağmen tüm istatistiklerde Çaykur Rizespor'u geçmeyi başardı. Böylece önemli bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
ADRİANO'YU TEBRİK EDERİM
Beşiktaş' ın defans oyuncusu Marcelo, Çaykur Rizespor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Adriano'yu tebrik ettiğini ifade eden Marcelo, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.
BİZ HALA ZiRVEDEYiZ
Marcelo zor maçlar oynadıklarını ifade ederek, "Ama hala zirvedeyiz ve tepedeyiz" ifadesini kullandı.
KAZANMAYI BAŞARMAK ÇOK ÖNEMLİ
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Beck, Rize'de kazanmayı başarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Önemli bir deplasman maçına çıktık. Golü bulmak için her şeyi denedik. Futbolda bazen son saniyelerde kazanıyorsun. Bu normal. Önemli olan buradan kayıpsız dönmemiz" dedi.
3. DEPLASMANDA 2. GALİBİYET
Beşiktaş bu sezon çıktığı 3. deplasmanda 2. galibiyetini aldı. Daha önce dış sahada Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Akhisar'ı deplasmanda 2-0 yenmeyi başarmıştı. Kartal dün de Çaykur Rizespor'u yenerek 3. deplasmandan 2. galibiyetle döndü.
İLK YARIDA HİÇ YOKTUK!
Maçın ardından konuşan Güneş, ilk devresinde sahada olmadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "2. yarı daha iyiydik, beraberlik de olsa maçın hakimi bizdik. Aboubakar'ın teknik ve oyun olarak eksikleri var" dedi.
ÇOK POZİSYONUMUZ VAR
Güneş, "Maçı kopartmak için çok gol pozisyonumuz vardı. Golü geç bulduk. Hakettik ama daha iyi olmalıyız" ifadesini kullandı.
CENK: GOL ATAMASAYDIK ÇOK YAZIK OLURDU
Dün gece Beşiktaş 11'inde sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, kazanmaları gereken bir maçta çok zorlandıklarını ancak mutlu sona ulaştıklarını söyledi.
HARİKA OLDU...
Maçın genelinde sürekli golü düşündüklerini ve çok üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirten Cenk Tosun, şöyle konuştu: "Maça baktığımızda tek eksiğimiz goldü. Rakibimizin pozisyonunu hatırlamıyorum. Uzatmalarda gelen gol bizi için harika oldu. Hakettiğimiz bir 3 puanı hanemize yazdık."
ORMAN VE KALKAVAN BİRLİKTE İZLEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan ile birlikte karşılaşmayı protokol tribünden izledi. İki başkan sık sık sohbet etti.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Çaykur Rizespor Kulübü tarafından ilk kez hazırlanan maç günü kitapçığında 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Dün geceki maç için hazırlanan kitapçıkta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 12 Rizeli vatandaşın fotoğrafları ve isimleri yer aldı.
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