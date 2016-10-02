Karadeniz’de gemileri battı!

Trabzon yine kayıplarda... Geçen hafta Konyaspor'u 1-0 yenerek moral bulan Bordo-Mavililer, Karabük deplasmanında dağıldı: 4-0. Ersun Yanal'ın ekibi ilk yarıdı Mehmet Ekici ve Bero ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda ise sahada adeta Karabük fırtınası esti. 52. dakikada MustafaYumlu'nun hatasını değerlendiren Trabzon'un eski oyuncusu Yatabare, Onur'u mağlup etti ve skoru 1-0 yaptı.
SAVUNMA YİNE UYUDU bu golden 10 dakika sonra yine savunma uyudu ve arka direkte Latovlevici düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 72. dakikada ceza sahasında topla buluşan Razack Traore mükemmel bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 86. dakikada Zec'in vuruşunda Zeki topu kendi ağlarına yolladı ve skoru belirledi: 4-0. Trabzon bu yenilgiyle 6 maç sonunda puanda kaldı.
TARİHİN EN KÖTÜ 2. BAŞLANGICI
İlk 6 hafta itibariyle 4. yenilgisini alan Trabzonspor, lig tarihindeki en kötü ikinci başlangıcını yaptı. Bordo- Mavililer, 1997- 98 sezonunun ilk 6 maçında da 4 yenilgi almıştı. Taraftarlar bu tablo nedeniyle sosyal medyada çok sert eleştiriler yaptı.
FORVETLERDEN YİNE SES YOK! Trabzon'un forvetleri Karabük'te de sessizliğini bozamadı. Bu sezon ligde henüz golle buluşamayan Muhammet, Suk ve Castillo dün de çok etkisiz bir görüntü çizdi.
TRABZONSPOR'UNBELALISI TRAORE Karabük'ün skoru 3-0 yapan golünü atan Abdul Razack Traore, Trabzonspor'a karşı müthiş performansını sürdürüyor. Yıldız futbolcu Bordo-Mavili takımın ağlarını 7. kez havalandırdı. Öte yandan sezon başı takımdan gönderilen Yatabare de Karabük formasıyla golünü attı.
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