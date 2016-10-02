Gündüz maçları benim hep ilk tercihim

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G.SARAY' da sakatlıktan kurtulan Podolski her zaman gündüz maçlarını tercih ettiğini söyledi.
MUTLUYUM
Alman oyuncu, "Gece maçlarının atmosferi özel ama ben gündüz maçlarını tercih ederim. Yeniden taraftarımızın karşısına çıkacağımız için çok heyecanlıyım ve mutluyum" diye konuştu.
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