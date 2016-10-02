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Göztepe evinde Elazığ’a takıldı

Geçtiğimiz hafta 1. Lig’de liderlik koltuğuna oturan Göztepe, dün evinde ’a takılarak fırsat tepti.

Göztepe evinde Elazığ’a takıldı
TFF 1'inci Ligi'nde geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Göztepe, Bornova'da ilk kez hizmete giren Doğanlar Stadı'nda konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

GÖZTEPE ATTI VE YEDİ!
13. dakikada defanstan seken topu ceza sahasında Halil kaleye gönderdi, Gençer'in dokunmak istediği meşin tuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 15. dakikada Tom ceza yayından sert bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1. 65. dakikada Jahovic net durumda kaleci Serdar'ı geçemedi. 82'de Traore'in yaklaşık 25 metreden sert şutu üst direkte patladı.
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