Göztepe evinde Elazığ’a takıldı

TFF 1'inci Ligi'nde geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Göztepe, Bornova'da ilk kez hizmete giren Doğanlar Stadı'nda konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.



GÖZTEPE ATTI VE YEDİ!

13. dakikada defanstan seken topu ceza sahasında Halil kaleye gönderdi, Gençer'in dokunmak istediği meşin tuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 15. dakikada Tom ceza yayından sert bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1. 65. dakikada Jahovic net durumda kaleci Serdar'ı geçemedi. 82'de Traore'in yaklaşık 25 metreden sert şutu üst direkte patladı.