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Arkamdan iyiydi desinler

Lens, “Kiralık geldim. Sözleşme için konuşmak erken. Arkadamdan iyi futbolcuydu denmesini isterim” dedi.

Arkamdan iyiydi desinler
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Jeramain Lens, sarı-lacivertli takımda olduğu sürece galibiyetlere uzanmak için tüm katkısını vereceğini belirtti. Kulüp dergisinin ekim ayı sayısına röportaj veren Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe'ye 1 sezon kiralık geldiğini hatırlatarak, "Sözleşmem hakkında konuşmak için daha erken. Fenerbahçe tarafından 'İyi ve başarılı bir oyuncuydu. Bize katkı yaptı' diye hatırlanmak isterim. Bu da tamamen benim sahada neler yapacağıma bağlı" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ı yakından tanıdığını ve çok kaliteli bir teknik adam olduğunu söyleyen Lens, sözlerine şöyle devam etti:

DICK ADVOCAAT SÖZÜ YÜZÜNÜZE SÖYLER
Daha önce 3 kulüpte Advocaat'la çalıştım. Aramızda birbirimize güven duyduğumuz bir ilişki var. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ama bundan dolayı ben ona, o bana farklı davranıyor gibi bir durum kesinlikle düşünülmesin. Kasımpaşa maçında da bu durum açık bir şekilde gözüktü. Advocaat, iyi ve dürüst bir insan. Bir şey söylemek istiyorsa, bunu direkt yüzünüze söyler. Onun için kim olduğunuz fark etmez.
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