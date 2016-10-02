Arkamdan iyiydi desinler

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Jeramain Lens, sarı-lacivertli takımda olduğu sürece galibiyetlere uzanmak için tüm katkısını vereceğini belirtti. Kulüp dergisinin ekim ayı sayısına röportaj veren Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe'ye1 sezon kiralık geldiğini hatırlatarak, "Sözleşmem hakkında konuşmakiçin daha erken. Fenerbahçetarafından 'İyi ve başarılıbir oyuncuydu. Bize katkı yaptı'diye hatırlanmak isterim. Bu datamamen benim sahada neleryapacağıma bağlı" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat'ı yakından tanıdığını ve çok kaliteli bir teknik adam olduğunu söyleyen Lens, sözlerine şöyle devam etti:
DICK ADVOCAAT SÖZÜ YÜZÜNÜZE SÖYLER
Daha önce 3 kulüpte Advocaat'la çalıştım. Aramızda birbirimize güven duyduğumuz bir ilişki var. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ama bundan dolayı ben ona, o bana farklı davranıyor gibi bir durum kesinlikle düşünülmesin. Kasımpaşa maçında da bu durum açık bir şekilde gözüktü. Advocaat, iyi ve dürüst bir insan. Bir şey söylemek istiyorsa, bunu direkt yüzünüze söyler. Onun için kim olduğunuz fark etmez.
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