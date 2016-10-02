Antalya en keskin viraj

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink futbolcularını Antalyaspor maçı öncesi uyardı. Çok kritik bir maça çıkacaklarının altını çizen Hollandalı hoca, "İşimiz kolay olmayacak. Antalyaspor'un puan cetvelindeki yeri kimseyi yanıltmasın. Bu sezon lige kötü başlamış olmaları iyi bir takım olmadıkları anlamını taşımıyor. Kendi sahamız ve taraftarımız önünde maça çok iyi konsantre olmalıyız. Bizim için her maç bir final özelliği taşıyor. Hata yapma lüksümüz yok" ifadesini kullandı.



GALİBİYETLE AYRILMALIYIZ

Milli maç arasına moralli girmek için Antalyaspor önünde mutlaka 3 puan almaları gerektiğinin altını çizen Jan Olde Riekerink, "Bu sezon şampiyonlukta iddialı olmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Puan kayıpları yaşamamak için işi sıkı tutmamız şart. Antalyaspor bu ligde her takımı yenebilecek usta oyunculara sahip. Bize karşı bir sürpriz yapmamaları için önlemimizi alacağız. Türk Telekom Arena'da 100. maçımıza çıkacak olmamız da bizim için önemli bir olay. Böylesine anlamlı bir günde sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Futbolcularımın bizi sevindireceğine inanıyorum. Yeter ki maça iyi konsantre olalım" diye konuştu.