Antalya en keskin viraj

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerinkfutbolcularını Antalyaspormaçı öncesi uyardı. Çok kritik bir maçaçıkacaklarının altını çizen Hollandalı hoca, "İşimizkolay olmayacak. Antalyaspor'un puan cetvelindekiyeri kimseyi yanıltmasın. Bu sezon ligekötü başlamış olmaları iyi bir takım olmadıklarıanlamını taşımıyor. Kendi sahamız ve taraftarımızönünde maça çok iyi konsantre olmalıyız.Bizim için her maç bir final özelliği taşıyor. Hatayapma lüksümüz yok" ifadesini kullandı.
GALİBİYETLE AYRILMALIYIZ
Milli maç arasına moralli girmek için Antalyasporönünde mutlaka 3 puan almaları gerektiğininaltını çizen Jan Olde Riekerink, "Bu sezonşampiyonlukta iddialı olmak istiyorsak özelliklekendi sahamızda oynayacağımız maçlardangalibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Puan kayıplarıyaşamamak için işi sıkı tutmamız şart. Antalyasporbu ligde her takımı yenebilecek ustaoyunculara sahip. Bize karşı bir sürpriz yapmamalarıiçin önlemimizi alacağız. Türk TelekomArena'da 100. maçımıza çıkacak olmamız dabizim için önemli bir olay. Böylesine anlamlı birgünde sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Futbolcularımınbizi sevindireceğine inanıyorum.Yeter ki maça iyi konsantre olalım" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.