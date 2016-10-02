Aboubakar Adriano yazar

ABOUBAKAR İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDI
51'DE Aboubakar altıpas içinde müsait durumda olmasına rağmen iyi vuramadı ve top kalecide kaldı. 54'te Quaresma'nın sol kanattan mükemmel ortasında Aboubakar kafayı vuramayınca top yandan auta çıktı. 57'de Cenk ceza sahası ön çizgisinden sert bir şut çekti. Top direğin yanından dışarı çıktı. 59'da Tolgay'ın pasında Aboubakar kale ağzında topa yetişemedi. 64'te Necip'in şutu az farkla auta çıktı. 90+3'te Adriano 25 metreden harika vuruşla topu ağlara gönderdi.
ABOUBAKAR 6. MAÇINI DA BOŞ GEÇTİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, kaçırdığı gollerle taraftarını çıldırttı. Tecrübeli oyuncu Caner'in ortasında kale dibinde topu ağlarla değilde reklam panosuyla buluşturdu! Aboubakar'ın 6 maçta Beşiktaş formasıyla golü bulunmuyor.
BOMBACI ADRİANO'NUN KEYFİNE DİYECEK
Beşiktaş'ın galibiyet golüne imza atan Adriano maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maça ikinci yarıda girmeyi asla sorun yapmıyorum. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Adriano, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.
GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİ
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş geçen sezonun ilk 6 haftasında 13 puan toplamıştı. Geçen yıl 6 maçta 16 gol atan Kartal kalesinde 7 gol görmüştü. Bu sezon ise 14 puan toplayan siyah-beyazlılar, 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Beşiktaş geçen sezona göre 1 puan fazla topladı.
OLCAY VE ÖMER ÇILDIRTTI
Kartal'ın iki yerli futbolcusu Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ilk yarıda gösterdikleri performansla adeta çıldırttı. Özellikle Ömer Şişmanoğlu ilk yarı boyunca Şenol Güneş'ten sürekli azar işitti. Genç oyuncunun formsuzluğu teknik heyeti de çok etkiledi.
TOLGAY ARSLAN ÖNCE KIZDI&NBSP;SONRA SARILDI
İlk devrenin bitimine kısa bir süre kala Çaykur Rizesporlu rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Tolgay Arslan faul düdüğü çalmayınca çılgına döndü. Tolgay maçın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yanında aldı. Oldukça sinirli olduğu görülen Tolgay, Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü. Tolgay, 2. yarıya çıkarken Çakır'dan özür diledi.
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