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Zaferin tek şifresi savaşmak

Trabzonspor Teknik Direktörü futbolcularına Karabük’ü yenmenin formulünü açıkladı. Yanal, “Zaferin tek şifresi savaşmak” ifadesini kullandı

Zaferin tek şifresi savaşmak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karabük ile bugün oynayacakları maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Konyaspor maçını kazanan kadrodan çok fazla bir değişiklik yapmayı düşünmeyen tecrübeli hoca oyuncularına, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bu konuda cömertliği kabul etmiyorum. Konyaspor karşısındaki mücadelenizin daha da üstüne koymalısınız. Zaferin tek şifresi savaşmak. Ne kadar iyi mücadele ederseniz sonuca o kadar çabuk varırsınız. Sizlerden yüreağinizi ortaya koymanızı istiyorum. Hata yapma lüksümüz yok" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ
Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetin gelecek adına önemli bir kazanç olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Seri galibiyetler almak istiyoruz. Bu nedenle bir önceki maçı unutarak bundan sonrasına odaklanmalıyız. Sizlerin sahada neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Bana kendinizi göstermek için Karabük maçı önemli bir fırsat. İyi bir takımla oynayacağız. Kazanırsak yükselişimiz sürecek" diye konuştu.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal cezalı olduğu için bugünkü karşılaşmayı tribünden izleyecek. Bordo-Mavili hoca futbolcularıyla yaptığı görüşmede kendilerine uyarılarda bulundu. Yanal, Karabük'ün kolay rakip olmadığını ifade etti.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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