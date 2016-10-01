Trabzonspor Teknik DirektörüErsun Yanal, Karabük ile bugün oynayacaklarımaç öncesinde futbolcularıylabir toplantı gerçekleştirdi. Konyaspor maçını kazanankadrodan çok fazla bir değişiklik yapmayıdüşünmeyen tecrübeli hoca oyuncularına, "Yakaladığımızpozisyonları değerlendirmeliyiz. Bukonuda cömertliği kabul etmiyorum. Konyasporkarşısındaki mücadelenizin daha da üstüne koymalısınız.Zaferin tek şifresi savaşmak. Ne kadariyi mücadele ederseniz sonuca o kadar çabuk varırsınız.Sizlerden yüreağinizi ortaya koymanızıistiyorum. Hata yapma lüksümüz yok" dedi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ
Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetin gelecek adına önemli bir kazanç olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Seri galibiyetler almak istiyoruz. Bu nedenle bir önceki maçı unutarak bundan sonrasına odaklanmalıyız. Sizlerin sahada neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Bana kendinizi göstermek için Karabük maçı önemli bir fırsat. İyi bir takımla oynayacağız. Kazanırsak yükselişimiz sürecek" diye konuştu.
ERSUN YANAL MAÇITRİBÜNDEN İZLEYECEK Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal cezalı olduğu için bugünkü karşılaşmayı tribünden izleyecek. Bordo-Mavili hoca futbolcularıyla yaptığı görüşmede kendilerine uyarılarda bulundu. Yanal, Karabük'ün kolay rakip olmadığını ifade etti.
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