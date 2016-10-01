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Trabzon-Fener gerginliğini FETÖ kaşımaya çalışıyor

Bakan , Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerginliği FETÖ’nün kaşımaya çalıştığını söyledi. Kılıç, “Yaşananlardan ders çıkarılmalı” dedi.

Trabzon-Fener gerginliğini FETÖ kaşımaya çalışıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında bulunan gerginliğe değindi. Kılıç iki takım arasındaki gerginlikten FETÖ'nün faydalanmaya çalıştığını söyleyerek, "F.Bahçe ile Trabzonspor arasında geçmiş yıllarda yaşanan ve her iki camiayı da yoğun şekilde meşgul eden farklı unsurlar tarafından alevlendirilmeye çalışılan, Türkiye'de FETÖ'nün kendisine alan olarak gördüğü ve kaşımaya çalıştığı durumla karşı karşıya kalındı" dedi. Yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Kılıç, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta tansiyonu düşürücü bir yaklaşımda bulundu. Fenerbahçe Kulübü de Aziz Yıldırım başkanlığında farklı bir yaklaşımda bulunacaktır" diye konuştu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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