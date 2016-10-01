Trabzon-Fener gerginliğini FETÖ kaşımaya çalışıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarlarıarasında bulunan gerginliğe değindi. Kılıç ikitakım arasındaki gerginlikten FETÖ'nün faydalanmayaçalıştığını söyleyerek, "F.Bahçe ileTrabzonspor arasında geçmiş yıllarda yaşananve her iki camiayı da yoğun şekilde meşgul edenfarklı unsurlar tarafından alevlendirilmeye çalışılan,Türkiye'de FETÖ'nün kendisine alan olarakgördüğü ve kaşımaya çalıştığı durumla karşıkarşıya kalındı" dedi. Yaşananlardan ders çıkarılmasıgerektiğini belirten Kılıç, "TrabzonsporBaşkanı Muharrem Usta tansiyonu düşürücü biryaklaşımda bulundu. Fenerbahçe Kulübü de AzizYıldırım başkanlığında farklı bir yaklaşımda bulunacaktır"diye konuştu.
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