Toparlanma zamanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Galatasaray ve Dinamo Kiev önünde istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen Siyah-Beyazlı hoca, "Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile 2 zorlu deplasman maçına çıkacağız. Bu maçları kazasız atlatmalıyız. Çaykur Rizespor ligin iyi takımlarından biri. Belki şu anda istedikleri sonuçları alamadılar ama bize karşı bilenecekleri kesin. Sizlerden basit hatalar yapmamanızı ve kendi oyun sisteminizi rakibinize kabul ettirmenizi istiyorum. Ne kadar erken gol bulursak sonuca o kadar kolay ulaşırız. İşi ciddiye alarak maçın başından itibaren etkili bir futbol ortaya koymalısınız" ifadesini kullandı.



3 GÜNDE 1 MAÇ YAPMAYA ALIŞMALI

Seri galibiyetler alarak lige ağırlıklarını koymaları gerektiğini vurgulayan başarılı teknik adam, "Dinamo Kiev maçının yorgunluğunu henüz atamadık ama 3 günde 1 maç yapmaya alışmamız gerekir. Birkaç maç kazanarak zirveye el koymalıyız. Lider olmamız psikolojik olarak da bize üstünlük sağlar. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.