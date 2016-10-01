Terim yine prim vermedi!

Türk futbol kamuoyunun gözü dün Fatih Terim'deydi... Türkiye FutbolDirektörü Terim'in 2018 Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçın kadrosuna hangi yıldızları alacağı merak konusuydu. Ve İmparator dün açıkladığı kadroya Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçukİnan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i yine çağırmadı. Terim, Euro 2016'da prim yüzünden bu 5 futbolcuyla gerilim yaşamış, Hırvatistan maçının kadrosunda da bu isimlere yer vermemişti.
ÖMER UZUN ARADAN SONRA
Tecrübeli teknik adamın özellikle Arda'ya af çıkarıp çıkarmayacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Fakat Barcelona'da müthiş bir performans sergileyen Arda ile birlikte Burak, Gökhan, Caner ve Selçuk da kadroya çağrılmadı. Terim 24 kişilik kadroda önemli bir sürprize de imza attı. Başarılı hoca, yaşadığı sorunlar nedeniyle Euro 2016'ya götürmediği Leverkusen'li Ömer Toprak'ı uzun bir aradan sonra kadroya aldı.
SEMİH KAYA DA VETOYU YEDİ!
Sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakupve Galatasaraylı Serdar Aziz de kadrodakendisine yer bulamadı. Formsuz olan GalatasaraylıSemih Kaya da Terim'den veto yedi.
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