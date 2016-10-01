Teklifler gelecektir ama ben buradayım

Cimbom'un Portekizli yıldızı Armindo Bruma basın toplantısı düzenledi... Beşiktaş'a golü sonrası Cristiano Ronaldo ile kıyaslanmasının ardından Portekizli yıldızın kendisini arayıp aramadığı sorulan Bruma, "Ronaldo ile konuşmam olmadı. O ana denk geldi ve güzel bir gol oldu. Başka takıma karşı da olabilirdi. Böyle güzel bir gol attığım için mutluyum. Tek amacım elimden geleni yapıp, takımıma maksimumu verebilmek" dedi. Genç futbolcu, "İyi oynamaya devam ettiğim sürece teklifler gelecektir. Fakat benim burada kontratım var. Kontratım devam ettiği sürece burada elimden geleni yapacağım. Galatasaray'da kalmayı tercih ettim. Tercihimden dolayı da pişmanlık duymuyorum. La Liga'ya gittim ve çok doğru bir seçimdi. Hem kişilik olarak hem futbol olarak kendimi geliştirdim" diye konuştu.



