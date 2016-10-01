Suskunluğumu artık bozacağım

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Trabzonspor'un golcü futbolcusu Suk, suskunluğunu Karabükspor maçında bozacağını söyledi. Bu maça takım olarak iyi hazırlandıklarını vurgulayan başarılı oyuncu, "Kendime güveniyorum. Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Ancak canımızı dişimize takarak oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak ama kazanacağız. Bu maçta sessizliğimi bozacağıma inanıyorum. kendime güvenim tam" dedi.
01 Ekim 2016, Cumartesi
Gazete
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