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Suskunluğumu artık bozacağım

Trabzonspor’un golcü ismi Suk, “Suskunluğumu Karabük’te bozacağım” ifadesini kullandı

Suskunluğumu artık bozacağım
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Suk, suskunluğunu maçında bozacağını söyledi. Bu maça takım olarak iyi hazırlandıklarını vurgulayan başarılı oyuncu, "Kendime güveniyorum. Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Ancak canımızı dişimize takarak oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak ama kazanacağız. Bu maçta sessizliğimi bozacağıma inanıyorum. kendime güvenim tam" dedi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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