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Samsun’da görkemli açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Bayraktar, Samsun’da golf sahasının açılışına katıldı.

Samsun’da görkemli açılış
Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilciliği'nin açılışı için Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan golf sahasına hayran kaldı. Samsun Golf sahasını ziyaret eden Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile şehir hakkında sohbet etti.

BEĞENİSİNİ KAZANDI
Samsun'da yapılan ve Karadeniz'in ilk golf sahası olan Samsun Golf Sahası Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın çok büyük beğenisini kazandı. Burada emeği geçen herkesi tek tek kutlayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar bu tür tesislerin çoğalması dileğinde bulundu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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