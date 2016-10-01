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Şok: da yok!

Beşiktaş’a Rize maçı öncesi bir darbe de ’dan geldi. Göhkan Gönül, Oğuzhan ve Gökhan İnler’den sonra Talisca da bugün

Şok: Talisca da yok!
Geçen hafta Galatasaray önünde 1 puanı zor kurtaran Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Yeni Rize Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah-Beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül'den sonra Brezilyalı yıldız Talisca ve Gökhan İnler de sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Siyah-Beyazlı takımın sahaya 4-4-2 tertibiyle çıkması bekleniyor.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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