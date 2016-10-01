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da Antalya’ya geliyor

Tiger Woods’tan sonra bir başka efsaneyi de Türkiye’de izleyeceğiz

Rory Mcılroy da Antalya’ya geliyor
Tiger Woods'un ardından, dünya klasmanının eski 1 numaralı golfçüsü Rory McIlroy da, Antalya Belek'te düzenlenecek 'Turkish Airlines Open' golf turnuvasına katılacağını açıkladı.

BÜYÜK ÖDÜL 7 MİLYON DOLAR
3-6 Kasım'daki turnuvada 78 sporcu, 7 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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