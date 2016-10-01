Rory Mcılroy da Antalya’ya geliyor

Tiger Woods'un ardından, dünya klasmanının eski 1 numaralı golfçüsü Rory McIlroy da, Antalya Belek'te düzenlenecek 'Turkish Airlines Open' golf turnuvasına katılacağını açıkladı.



BÜYÜK ÖDÜL 7 MİLYON DOLAR

3-6 Kasım'daki turnuvada 78 sporcu, 7 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek.