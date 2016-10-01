İspanyol teknik adam, La Liga'nın 7. haftasında Barcelona'nın deplasmanda oynayacağı Celta Vigo karşılaşmasından önce düzenlenen basın toplantısında Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda'nın oynadığı futbolun bu sezon taraftarlara daha gösterişli geldiğini anlayabildiğini belirten 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda, daha iyi olabilmek için bu gelişimini sürdürmeli. Ondan çok daha fazlasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun, bu sezon Barcelona'da forma giydiği 9 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergilediğinin hatırlatılması üzerine Luis Enrique, "Gol olarak bakarsak geçen sezona göre bu sezonki istatistikleri mükemmel. Şunu unutmamak gerek; Arda, geçen sezon ocak ayına kadar oynayamadı. Bu sezon ise başından beri forma giyiyor. Ne olursa olsun ben her zaman onun veriminden memnun olduğumu söyledim." şeklinde konuştu.