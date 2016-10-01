  1. Çaykur Rizespor - Beşiktaş

'den yorumu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın teknik direktörü , milli futbolcu 'ın istatistiklerinin mükemmel olduğunu ama gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Luis Enriqueden Arda Turan yorumu

İspanyol teknik adam, La Liga'nın 7. haftasında Barcelona'nın deplasmanda oynayacağı Celta Vigo karşılaşmasından önce düzenlenen basın toplantısında ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda'nın oynadığı futbolun bu sezon taraftarlara daha gösterişli geldiğini anlayabildiğini belirten 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda, daha iyi olabilmek için bu gelişimini sürdürmeli. Ondan çok daha fazlasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun, bu sezon Barcelona'da forma giydiği 9 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergilediğinin hatırlatılması üzerine , "Gol olarak bakarsak geçen sezona göre bu sezonki istatistikleri mükemmel. Şunu unutmamak gerek; Arda, geçen sezon ocak ayına kadar oynayamadı. Bu sezon ise başından beri forma giyiyor. Ne olursa olsun ben her zaman onun veriminden memnun olduğumu söyledim." şeklinde konuştu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 20:52
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