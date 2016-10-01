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Karabük’e aynı kadro

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karabük karşısına Konyaspor önünde sahaya sürdüğü ilk onbirle sahaya çıkacak

Karabük’e aynı kadro
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karabükspor karşısına Konyaspor önünde sahaya sürdüğü 11'i çıkaracak. Sakat futbolculardan Uğur Demirok ve Güray Vural ise bugün kadroda yer almayacak. Bu arada Karabük'te oynadığı 8 maçın 2'sini kazanırken, 2'sini kaybetti. 4 maç berabere bitti.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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