İdmanda kahkaha sesleri

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u TT Arena'da konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Sarı- Kırmızılılar'ın dünkü çalışmasında futbolcuların neşesi dikkat çekti. Florya adeta kahkaha sesleriyle yankılandı. Antrenmanı ısınma hareketleriyle başlarken devam eden bölümde üç grup halinde beşe iki top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım hâlinde taktik çalışmaların üzerinde durulan bir çift kale maç gerçekleştirildi. Galatasaray bugün 17.00'de yapacağı idmanın ardından kampa girecek.