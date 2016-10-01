Gomez cezasını çekmeli

Beşiktaş'ın Dış ilişkiler ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği panele katıldı. 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen panelde konuşan Torunoğulları, "Mario Gomez, devre arasında Beşiktaş'a dönecek mi?" sorusunu söyle cevaplandırdı:



BÜYÜK HATA YAPTI

"Gomez ahlaklı ve iyi bir profesyonel, ancak birileri tarafından yönlendirildi. Burada kalması gerekirken, ayrılma kararı aldı. Gitmekle bir hata yaptı ve hatasının cezasını çekmeli. Biz onun burada kalmasını çok istiyorduk ve yönetim olarak gereken özveriyi gösterdik. Ancak o bir türlü buna yanaşmadı".