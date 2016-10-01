Gomez cezasını çekmeli

Beşiktaş'ın Dış ilişkiler veUEFA'dan sorumlu yöneticisi ErdalTorunoğulları, Avcılar BeşiktaşlıTaraftarlar Derneği'nin düzenlediğipanele katıldı. 300 kişinin katılımıylagerçekleşen panelde konuşanTorunoğulları, "Mario Gomez,devre arasında Beşiktaş'a dönecekmi?" sorusunu söyle cevaplandırdı:
BÜYÜK HATA YAPTI
"Gomez ahlaklı ve iyi bir profesyonel, ancak birileri tarafından yönlendirildi. Burada kalması gerekirken, ayrılma kararı aldı. Gitmekle bir hata yaptı ve hatasının cezasını çekmeli. Biz onun burada kalmasını çok istiyorduk ve yönetim olarak gereken özveriyi gösterdik. Ancak o bir türlü buna yanaşmadı".
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