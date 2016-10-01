  1. Çaykur Rize tehlikeli ekip
  2. Toparlanma zamanı

Gomez cezasını çekmeli

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Gomez’in gitmesinin hata olduğunu söyleyerek, “Cezasını çekmeli” dedi

Gomez cezasını çekmeli
Beşiktaş'ın Dış ilişkiler ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği panele katıldı. 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen panelde konuşan Torunoğulları, "Mario Gomez, devre arasında Beşiktaş'a dönecek mi?" sorusunu söyle cevaplandırdı:

BÜYÜK HATA YAPTI
"Gomez ahlaklı ve iyi bir profesyonel, ancak birileri tarafından yönlendirildi. Burada kalması gerekirken, ayrılma kararı aldı. Gitmekle bir hata yaptı ve hatasının cezasını çekmeli. Biz onun burada kalmasını çok istiyorduk ve yönetim olarak gereken özveriyi gösterdik. Ancak o bir türlü buna yanaşmadı".
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar