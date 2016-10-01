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Gelibolu Maratonu yarın koşulacak

heyecanı yarın yaşanacak

Gelibolu Maratonu yarın koşulacak
Turkcell Gelibolu Maratonu, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, "Barış için koşuyoruz" sloganıyla yarın yapılacak.

START MORTO KOYU'NDA
5 bin kişinin yer alacağı organizasyonda, "Çanakkale'ye Mektuplar" projesinin de dahil olmasıyla 10 bin fidan dikilecek ve Turkcell Barış Ormanı oluşturulacak. 5 kilometrelik halk koşusu, saat 11.45'te Morto Koyu'ndan başlayacak.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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