Florya’ya resmimi Mayıs'ta asarlar

Beşiktaş derbisini bir daha yaşasam yine aynı değişiklikleri yaparım. Ekibimdeki kişiler sadece yardımcılarım değil, onlar aynı zamanda benim dostlarım. G.Saray büyük camia. Burada olmak büyük bir ayrıcalık. Resmimi ne zaman duvarlarda görebiliriz sorusuna gelince, bakarsınız Mayıs sonu görebilirsiniz...
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalyaspor karşılaşması öncesi Metin OktayTesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı... İşte Hollandalı hocanın sözleri: "Derbi sonrası hem bende hem takımımda moral bozukluğu vardı. 2-0 öne geçtiğiniz maçı 2-2 bitiriyorsunuz. Büyük takımsınız ve bununla baş etmeniz gerekiyor. Şu anda psikolojik anlamda bir sıkıntımız yok. 9 maçtır kaybetmemek olumlu olarak Antalya maçına yansıyacaktır. Beşiktaş maçındaki değişikliklere gelince, şimdi olsa yine ayrı hamleyi yapardım. Farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Goller duran toplardan geldi. Tekrar bu durum olsa aynı değişiklikleri yapardım. Bu maç Süper Kupa Finali'ne benzer bir maç oldu."
YARDIMCILARIMIN DESTEĞİ ÇOK BÜYÜK "Teknik heyet içinde herhangi bir uyum sorunu ve sıkıntı yok. Geçen seneye başladığımda OrhanAtik yanımdaydı ve inanılmaz desteği oldu. Ayhan Akman'ı da geçen seneden tanıyordum. Onlar benim sadece yardımcılarım değil aynı zamanda da dostlarım. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyorum. Aramıza yeni katılan isimler de oldu. Taffarel gitti ve Frans Hoek bizim için önemli bir opsiyondu."
HEDEFLERİN YUKARIDA OLMASI NORMAL "Galatasaray büyük bir camia, hedeflerin hep yukarıda olması da oldukça normal. Satışı planlanan araziler durumu Galatasaray'ın konumunu etkileyecektir. Oyuncularıma 'Galatasaray her zaman daha iyi bir durumda olması gereken bir takım" diyorum. Burada olmak bir ayrıcalık. Resmimi ne zaman buradaki duvarlarda görebiliriz sorusuna gelince, bakarsınız Mayıs sonu görebilirsiniz."
ADVOCAAT'LAMESAJLAŞTIK! Riekerink, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı Advocaat'la ilgili de konuştu. Hollandalı hoca, "Advocaat'ı Hollanda'dan tanıyorum. Geldiğinde mesaj attım o da yanıt yazdı. Daha sonra bağlantıya geçmedik. Bütün rakiplere saygı duymanız gerekiyor. Yeri, konumu ya da büyüklüğü önemli değil. Hiçbir rakip için kötü konuşmayacağım" dedi.
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