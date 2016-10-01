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F1’de Magnussen ölümden döndü

Renault’nun pilotu Magnussen’in aracı yandı. Büyük tehlike

F1’de Magnussen ölümden döndü
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak Malezya Grand Prix'si öncesi antrenman turlarında Renault takımından Kevin Magnussen'in aracı yandı.

OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI
Aracının yanmaya başlamasının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan Danimarkalı pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Magnussen'in ölüm tehlikesi atlattığı gözlendi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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