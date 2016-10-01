Doktor Advocaat!

Advocaat’ın yeni taktiğine göre Fenerbahçe fazla pas yapmayı bıraktı. Orta sahada çok top kapıp rakibin oyununu bozmayı başardı. Hollandalı hoca hızlı oyuncuları ile sonuca gitme kararı aldı. Van Persie'yi kesen Advocaat takıma "Hazır olan oynar" mesajı verdi... Direnci yüksek, 90 dakika tempolu oynayan bir Kanarya ortaya çıkardı. F.Bahçe sert oynayacak ama gereksiz faul yapmayacak.
Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselişi UEFAAvrupa Ligi'nde perşembe gecesi oynadığı Feyenoord maçıyla da devam ederken, Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Advocaat'ın teşhis ve uygulamalarının sonuç verdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ilk olarak takımın kondisyonunun eksik olduğunu ve aynı zamanda oyun anlayışında sıkıntılar olduğunu tesbit eden Hollandalı teknik adam, işe vatandaşı VanPersie'ye forma vermeyerek başladı ve otoritesini ortaya koydu. Sonrasında Aatıf ve Fernandao'nun adını UEFA kadrosuna yazdırmadı. Mücadele ve pres gücünü eksik gördüğü Salih'i de takımdan kesti. Ama asıl değişim takımın sahadaki oyun anlaşında oldu.
PRES VAR, SERTLİK VAR, DİREKT KALEYE GİTMEK VAR! Advocaat gerek savunmadan çıkarken gerekse de orta sahada fazla pas yapılmasını istemedi. Fizik gücü yüksek oyunncularla pres yapmayı ve direkt kaleye gitmeyi tercih etti. Bu şekilde hızlı oyuncularından daha iyi verim almayı planladı ve bundan da sonuç aldı. Takıma sertlik geldi ama gereksiz faullerden kaçınıldı. Son Feyenoord maçında Fenerbahçe hem sert oynadı ama sadece 5 faul yaptı.
ŞİMDİKİ HEDEF 110 KM'Yİ GEÇMEK Feyenoord maçında fiziksel ve sertlik anlamında çok iyi mücadele örneği sergileyen Fenerbahçe'nin koşu mesafesinde 105 km'nin altında kalması Advocaat'ı rahatsız ediyor. Fenerbahçe'nin kondisyonunun eksik olduğunu takımın başına geçer geçmez tespit eden Advocaat, takıma sertlik ve disiplini aşılasa da koşu mesafesi istediği seviyede değil. Hollandalı teknik adam, toplam koşu mesafesini 110 km. olarak belirledi. Bu hedefi devre bitmeden yakalamak istiyor. Devre arasında ise takıma sezon başı tarzı bir yükleme yapması bekleniyor.
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