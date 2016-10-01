Dilmen’den Arda tepkisi: Fatura bize kesildi

Arda Turan'ın birkez daha Milli Takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir yorum geldi. Dilmen, "Her şey güllük gülistanlıktı da sanki, yaptığımız röportajdan sonra Arda alınmadı. Fatura bize çıkarıldı. Arda bizi evinde misafir etti diye milli takıma alınmadıysa, vah Türk futbolunun haline" dedi. Öte yandan Arda, Instagram'dan TFF'nin kadro paylaşımını beğendi.