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Dilmen’den Arda tepkisi: Fatura bize kesildi

Rıdvan Dilmen, “Eğer Arda bizimle programa çıktı diye kadroya alınmıyorsa vay Türk futbolunun haline” diye konuştu...

Dilmen’den Arda tepkisi: Fatura bize kesildi
Arda Turan'ın birkez daha Milli Takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir yorum geldi. Dilmen, "Her şey güllük gülistanlıktı da sanki, yaptığımız röportajdan sonra Arda alınmadı. Fatura bize çıkarıldı. Arda bizi evinde misafir etti diye milli takıma alınmadıysa, vah Türk futbolunun haline" dedi. Öte yandan Arda, Instagram'dan TFF'nin kadro paylaşımını beğendi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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