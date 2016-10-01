Çaykur Rize tehlikeli ekip

Kartal' ın tecrübeli yıldızı Olcay Şahan, Çaykur Rizespor'un çok tehlikeli bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "İşimiz kolay olmayacak. Ancak Rize'den 3 puanla dönmemiz gerekiyor. G.Saray önünde kaybettiğimiz puanları telafi etmeliyiz" diye konuştu.