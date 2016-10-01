  1. Samsun’da görkemli açılış
  2. Gomez cezasını çekmeli

Çaykur Rize tehlikeli ekip

Çaykur Rize tehlikeli ekip
Kartal' ın tecrübeli yıldızı Olcay Şahan, Çaykur Rizespor'un çok tehlikeli bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "İşimiz kolay olmayacak. Ancak Rize'den 3 puanla dönmemiz gerekiyor. G.Saray önünde kaybettiğimiz puanları telafi etmeliyiz" diye konuştu.
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar