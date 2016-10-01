Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Beşiktaş önemli isimlerinden Oğuzhan, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül'den yoksun çıktığı Rize deplasmanından 90+3'de Adriano'nu muhteşem füzesiyle 1-0 mağlup etti ve 3 puanı 90'da kurtardı. Rize karşısında topun sahibi olan Kartal, gol yollarında suskun kaldı. İlk yarıda bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarıda çift forvete dönen Şenol Güneş Cenk'in yanına Aboubakar'ı da monte etti. Rizespor'u kendi yarı sahasına hapseden Beşiktaş, Aboubakar ile yakaladığı bir çok net gol pozisyonlarından yararlanamadı.

BU GOLE ŞAPKA ÇIKARTILIR

90 dakika boyunca son vuruşlarda başarlı olamayan Beşiktaş 90+3'te Adriano'nun muhteşem füzesiyle sonuca gitti. Kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Adriano, ceza sahasası dışından gönderdiği şutta top 90'na gitti ve skoru ilan etti:1-0.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ç.Rizespor ise 4 puanda kaldı.