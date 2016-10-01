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Bakkal imzayı attı mesajı yolladı!

Bakkal imzayı attı mesajı yolladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal takımın başında ilk antrenmanına dün çıktı. Dün 1 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Bakkal, "Sivasspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Kimse merak etmesin" diye konuştu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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