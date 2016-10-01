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Avrupa’da yok ama herke i solladı!

G.Saray, UEFA’nın açıkladığı sıralamada 25. basamakta yer aldı ve ezeli rakiplerini geride bıraktı...

Avrupa’da yok ama herke i solladı!
UEFA kulüp takımları sıralamasını açıkladı... Aldığı ceza nedeniyle bu sezon Avrupa'ya gidemeyen Galatasaray buna rağmen 25. sırada yer aldı ve en başarılı Türk kulübü oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 57 bin 720 puanı bulunurken, Fenerbahçe 43 bin 720 puanla 39. oldu. Beşiktaş ise 30bin 720 puanda kaldı ve 59. olabildi. Trabzon 26 bin 272 puanla 72. sırada yer aldı.
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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